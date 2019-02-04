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РФ заняла второе место в Европе с самым дешевым бензином

РФ заняла второе место в Европе с самым дешевым бензином

Россия заняла второе место рейтинга стран Европы по дешевизне 95-го бензина. Аналитики изучили ситуацию на рынке топлива в 33 европейских странах и Казахстане.

По данным исследования, самое доступное топливо - в Казахстане: литр 95-ого там стоит 30,9 рубля. В России данный вид бензина обойдется в 45 рублей. На третьей строчке расположилась Беларусь, где бензин стоит 46,9 рубля. За ней следует Украина – 72,1 рубля.

Как сообщает РИА Новости, Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству бензина, которое можно купить на среднюю зарплату. Самое последнее место заняла Украина: ее граждане могут позволить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.

Самый дорогой бензин – в Нидерландах. Он стоит 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция.

Россия заняла второе место по росту цен на топливо в течение года. Самый резкий скачок зафиксирован в Беларуси: там топливо выросло на 19,7%. За ней следуют Россия (9,7%) и Украина (7,5%).

С 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо в России выросли в полтора раза.

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Места: Россия
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