Заместитель Кличко попал в реанимацию после избиения
В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, заместителя небезызвестного Виталия Кличко.
Нападение произошло поздно вечером 17 сентября в подъезде дома, где проживает пострадавший. Чиновник попал в реанимацию. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
Врачи диагностировали у Слончака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.
Нацполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и занимается поиском преступников, пишут «Известия».
Слончак — заместитель Виталия Кличко, председателя Киевской городской государственной администрации. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов и правовой политики.
Ранее сообщалось, что в Киеве ночью было обстреляно здание строительной компании «Мостобуд». Стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.
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