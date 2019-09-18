Заместитель Кличко попал в реанимацию после избиения

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, заместителя небезызвестного Виталия Кличко.

Нападение произошло поздно вечером 17 сентября в подъезде дома, где проживает пострадавший. Чиновник попал в реанимацию. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Врачи диагностировали у Слончака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Нацполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и занимается поиском преступников, пишут «Известия».

Слончак — заместитель Виталия Кличко, председателя Киевской городской государственной администрации. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов и правовой политики.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью было обстреляно здание строительной компании «Мостобуд». Стреляли из ручного противотанкового гранатомёта.