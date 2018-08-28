Закрытие «Дома-2» стало реальным

Уровень народной ненависти к скандальному телепроекту трудно выразить словами. Однако, насколько высок градус «нелюбви» в цифровом выражении?

Результаты опроса общественного мнения, проведённого в социальной сети ВКонтакте, позволяют с уверенностью заявить, что россияне верят в «светлое будущее», а именно в скорое закрытие известного телепроекта. Данный вариант ответа на вопрос «Что из этого более реально?», набрал наибольшее число голосов – более 30%.

На втором месте рейтинга ожидаемых свершений расположился вариант «Заморозка пенсионной реформы» (18%). Создатели данного опроса также надеются на положительное для жителей России решение со стороны власть имущих. К слову, скоро глава государства прольёт свет на будущее пенсионной реформы.

Участники опроса верят в то, что «Снижение ставок по ипотеке» может произойти с такой же вероятностью как и «Победа наших футболистов на ЧМ» — оба варианта набрали по 13%.

Надеются, что единый государственный экзамен отменят всего 8% опрошенных — этот вариант ответа занял пятую строчку нашего чарта.

Нет веры и в то, что ветхое жильё в регионах заменят новыми домами с современными квартирами. За вариант «Проведение реновации в регионах» проголосовали всего 5% участников.

Ещё меньше людей надеются на отмену американских санкций — за этот вариант проголосовало 4% опрошенных.

Вызывает сомнения и напрямую связанный с санкциями «заокеанских партнёров» курс рубля. В то, что доллар вновь будет стоить 30 рублей, верят 3% респондентов.

Снижение цен на топливо заняло последнюю строчку, не набрав даже 3%.

Опрос проводился на базе проекта «Русской Планеты» - популярной интеллектуальной онлайн-викторины «Интуит».

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