В США закрыли солнечную обсерваторию из-за проблем с безопасностью

В США закрыли солнечную обсерваторию для решения проблемы безопасности. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.

О какой именно проблеме безопасности идет речь, не сообщается. В ответе ФБР, направленном конгрессмену-республиканцу Стиву Пирсу говорится, что в здании проходит расследование, пишет «Дождь».

Обсерватория Sunspot расположена в штате Нью-Мексико. Посетить ее может любой желающий.

В связи с инцидентом появилось много версий случившегося, среди которых обнаружение НЛО, проведение военных операций и взлом телескопов иностранными шпионами.