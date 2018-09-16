В США закрыли солнечную обсерваторию из-за проблем с безопасностью

В США закрыли солнечную обсерваторию для решения проблемы безопасности. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.

О какой именно проблеме безопасности идет речь, не сообщается. В ответе ФБР, направленном конгрессмену-республиканцу Стиву Пирсу говорится, что в здании проходит расследование, пишет «Дождь».

Обсерватория Sunspot расположена в штате Нью-Мексико. Посетить ее может любой желающий.

В связи с инцидентом появилось много версий случившегося, среди которых обнаружение НЛО, проведение военных операций и взлом телескопов иностранными шпионами.

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