В США закрыли солнечную обсерваторию из-за проблем с безопасностью
В США закрыли солнечную обсерваторию для решения проблемы безопасности. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
О какой именно проблеме безопасности идет речь, не сообщается. В ответе ФБР, направленном конгрессмену-республиканцу Стиву Пирсу говорится, что в здании проходит расследование, пишет «Дождь».
Обсерватория Sunspot расположена в штате Нью-Мексико. Посетить ее может любой желающий.
В связи с инцидентом появилось много версий случившегося, среди которых обнаружение НЛО, проведение военных операций и взлом телескопов иностранными шпионами.
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