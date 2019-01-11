Из закона о самозанятых в России вылез побочный эффект

Из закона о самозанятых в России вылез побочный эффект

С введением налога для самозанятых власти планировали вывести из тени миллионы работников. На деле нововведение привело к тому, что работодатели начали переоформлять сотрудников в качестве самозанятых, чтобы уйти от налогов.

Начальники оформляют договоры, по которым формально независимый сотрудник арендует у работодателя рабочее место. Содержание такого работника обходится гораздо дешевле – в 4% от общего дохода сотрудника. При этом отсутствует необходимость платить 22% в Пенсионный фонд и 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования. Компаниям, содействующим самозанятым, можно также рассчитывать на налоговые льготы от государства.

Доцент Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Светлана Горохова заявила, что за подмену трудовых отношений фиктивными работодатель может быть привлечен к юридической ответственности. В такой ситуации необходимы поправки к принятому закону, которые будут четко регламентировать деятельность самозанятых, указала она.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что на эксперимент по налогообложению отведено 10 лет. Действие закона о самозанятых проверят в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан. Когда схема станет полностью безопасной и жизнеспособной, ее распространят на всю страну, заявила Бессараб «ПолитЭксперту».

Закон о самозанятых был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2018 года. Самозанятых обязали уплачивать налоги в размере 4% от дохода, если услуги или товары производятся физическим лицом, и 6% - в случае продажи продукции юридическими лицами. Доходы самозанятых не должны превышать 2,4 млн рублей в год. Эксперимент стартовал 1 января 2019 года.

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