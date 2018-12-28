Заключенные московских СИЗО сыграют в КВН на Новый год

В новогоднюю ночь среди заключенных в семи московских СИЗО пройдет конкурс КВН, для арестантов также подготовят праздничное меню. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Речь идет о заключенных, отбывающих наказание в отрядах по хозяйственному обслуживанию. Для них в новогодние праздники организуют турниры по разным видам спорта, концерты художественной самодеятельности, КВН, а также викторину на знание обычаев Нового года.

В специальное новогоднее меню войдут греча с мясом, салаты, выпечка и блюда национальных кухонь. Заключенным разрешено смотреть по телевизору новогодние программы и поздравление президента, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что СИЗО «Бутырка» превратят в центр досуга и отдыха.