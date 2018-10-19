В России заключен первый договор страхования кадастровой оценки

Компания «Ингосстрах» и ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки» заключили договор профессиональной ответственности. Он предусматривает страхование бюджетной организации от ошибок в проведении кадастровой оценки недвижимости.

Это первый в России случай страхования государственого учреждения, наделенного полномочиями по кадастровой оценки. Как пояснили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области, до введения нового закона кадастровую оценку проводили независимые оценщики. Их профессиональная деятельность страховалась на сумму не менее 30 млн рублей в рамках заключенного госконтракта.

Сейчас, в соответствии с федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», убытки для бюджетных учреждений, последующие в результате ошибок при определении кадастровой стоимости, должны возмещаться за счет ГБУ, подведомственного подмосковному правительству.

Как сообщил «Интерфаксу-недвижимость» директор «Центра кадастровой оценки» Павел Бабкин, договор страхования снизит риски дополнительного расходования средств областного бюджета.