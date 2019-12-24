В МГУ заинтересовались книгой расчленителя Соколова

Московский государственный университет разместил техническое задание с запросом цен на книги для Научной библиотеки университета.

Среди них значится издание расчленителя Олега Соколова, который убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Речь идет о книге историка «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг», изданной в 2019 году, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, историк Олег Соколов не может поверить, что Анастасии больше нет, и ему не хватает лишь ручки и бумаги, чтобы изложить свои воспоминания, «пока окончательно не сошел с ума».

В ответ на вопрос о том, действительно ли он просил следствие ходатайствовать о смертной казни в виде исключения, историк ответил, что убил не только свою возлюбленную, но и самого себя, а все его труды, созданные вместе с ней, больше не имеют никакого значения.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками. Останки студентки нашли в его квартире. Во время дачи показаний Соколов рассказал, что застрелил девушку в ночь на 8 ноября. Историк арестован. В настоящее время он проходит психиатрическую экспертизу. Ранее об издевательствах Соколова рассказала его бывшая девушка.

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