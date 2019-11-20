Захарова уличила Эстонию в нежелании наладить отношения с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Эстонии о возврате прибалтийской республике «аннексированных территорий».

По словам российского политика, Москва сожалеет о том, что Таллин вместо нормализации отношений продолжает делать абсурдные заявления по поводу территориальных претензий в связи с Тартуским мирным договором.

«Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

18 ноября в беседе с РИА «Новости», директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев выразил надежду, что Эстония не внесет «политических довесков» в договоры по границе.

Он напомнил, что в 2005 году уже подписывался пакет договоров о границе, однако позже Россия была вынуждена отозвать свою подпись под этими документами, так как эстонский парламент внес в текст закона о ратификации ряд политических формулировок, отсылающих к Тартускому мирному договору, который не действует и который предполагает фактически территориальные претензии к РФ.

После этого Рейнсалу заявил, что не видит перспектив ратификации парламентом пограничного договора с Россией из-за разногласий по Тартускому мирному договору 1920 года.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, в свою очередь, добавил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории». По его словам, Таллин настаивает на признании со стороны Москвы границ прибалтийской республики в рамках недействующего соглашения для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора.

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