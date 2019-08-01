Захарова назвала санкции США русофобией и бессилием

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала американские санкции против «Северного потока — 2». По мнению дипломата, это «новый виток русофобских мер в конгрессе США».

Политик отметила, что газопровод строится вопреки угрозам, а инициаторы ограничительных мер выставляют себя на посмешище, поскольку публично не позволяют другим странам участвовать в проекте.

«Это показатель собственного бессилия», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Накануне комитет по иностранным делам Сената США выступил за введение санкций в отношении компаний-участников трубопровода «Северный поток-2».Ограничения затронут все компании, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства газопровода, а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Напомним, «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и соединит Россию с Германией. Дания осталась единственным государством, которое не дало разрешения на прокладку труб. Другие страны – Германия, Швеция и Финляндия – уже выдали согласие.

Сейчас, по словам инвестора проекта, по дну моря проложены 70% трубопровода. Несмотря на задержки со стороны Дании, «Северный поток-2» обещают достроить до конца текущего года.