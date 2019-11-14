Захарова назвала подтасовкой новые данные по MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся ранее информацию объединенной следственной группы (JIT), которая ведет дело сбитого малайзийского Boeing MH17. Политик уверена, что JIT подгоняет материалы под готовое решение.

«Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — приводит ее слова РБК.

Ранее JIT обнародовала сведения, показывающие, что влияние РФ на ДНР во время происшествия выходило далеко за рамки военной поддержки.

В новом обращении к свидетелям катастрофы, в частности, упоминается фамилия министра обороны России Сергея Шойгу. Она есть в радиоперехватах с территории ДНР.

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит самолет малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли 298 человек.

Следствие пришло к выводу, что в лайнер запустили ракету из комплекса «Бук». Были названы четверо подозреваемых: трое русских и один гражданин Украины.

Участники военного конфликта в Донбассе и Москва отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев.

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