Захар Прилепин намерен разобраться с автором «Тихого Дона»

Писатель Захар Прилепин заявил о намерении написать книгу о Михаиле Шолохове, чтобы развеять мифы об авторстве романа «Тихий Дон».

«Я хочу написать книги серии ЖЗЛ о Шолохове... Есть 27 авторов "Тихого Дона" помимо Шолохова и надо с этим разобраться. Потому что это такая же карусель абсурда непрекращающаяся. Шолохов жертва "профессиональных либералов", потому что, как какой-то русский мужичок может написать гениальнейший, величайший роман 20 века. Ну не могут эти нелепые русские люди вот такое в 22 года написать», — цитирует Прилепина Интерфакс.

Писатель добавил, что он намерен изучить все книги о творчестве писателя, чтобы разобраться во всем как следует.

«Вал "антишолоховедения" он огромен и таит в себе аномальное количество безумства, комплексов, парадоксов и бреда сивой кобылы. Я возьмусь и со всем этим разберусь. Я Шолохова люблю», — отметил Прилепин.

Михаил Шолохов - русский писатель, журналист и киносценарист. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год), Сталинской премии (1941 год), Ленинской премии (1960 год).

Одной из самых известных его работ является роман «Тихий Дон». Однако ряд литературоведов и писателей сомневаются в том, что книгу написал действительно Шолохов, ввиду его слишком юного на тот момент возраста.

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