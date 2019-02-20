Загруженность платной городской автодороги рассчитали в Питере

Загруженность платной городской автодороги рассчитали в Питере

В Санкт-Петербурге оценили, какие участки платной внутригородской автомагистрали наиболее популярны у водителей. За прошлый год по Западному скоростному диаметру (ЗСД) прокатились 88 млн автомобилистов.

В южном направлении водители часто выбирают проезд от Богатырского проспекта до соединения магистрали с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Среди других популярных участков – отрезок от того же проспекта до набережной Макарова и до южного съезда на Кольцевую.

По северному направлению такая же ситуация – водители предпочитают проезжать с южной стороны КАД до Богатырского проспекта. Об этом «ПолитЭксперту» рассказали в компании «Магистраль северной столицы» (МСС), которая занимается обеспечением ЗСД.

Западный скоростной диаметр – платная автодорога внутри Санкт-Петербурга. Ее протяженность составляет 46,6 км. Ширина дороги - от 4 до 8 полос.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Андрей Макаревич назвал «идиотами» 80% населения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО