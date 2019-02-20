Загруженность платной городской автодороги рассчитали в Питере

В Санкт-Петербурге оценили, какие участки платной внутригородской автомагистрали наиболее популярны у водителей. За прошлый год по Западному скоростному диаметру (ЗСД) прокатились 88 млн автомобилистов.

В южном направлении водители часто выбирают проезд от Богатырского проспекта до соединения магистрали с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Среди других популярных участков – отрезок от того же проспекта до набережной Макарова и до южного съезда на Кольцевую.

По северному направлению такая же ситуация – водители предпочитают проезжать с южной стороны КАД до Богатырского проспекта. Об этом «ПолитЭксперту» рассказали в компании «Магистраль северной столицы» (МСС), которая занимается обеспечением ЗСД.

Западный скоростной диаметр – платная автодорога внутри Санкт-Петербурга. Ее протяженность составляет 46,6 км. Ширина дороги - от 4 до 8 полос.