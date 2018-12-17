Заграничный шопинг для россиян подорожает с нового года

Заграничный шопинг для россиян подорожает с нового года

С января 2019 года за вещи, купленные за рубежом, россиянам придется платить пошлину. На границе им предстоит сделать взнос в размере 30% их стоимости за покупки на сумму более 500 евро.

Кроме того, будет ограничен максимальный вес ввозимых в Россию покупок с 50 до 25 кг. Нововведения коснутся тех, кто пересекает границу железнодорожным, морским, автомобильным транспортом или пешком. Для тех, кто летает самолетом, порог беспошлинных покупок сохранится в пределах 10 тыс. евро.

Таможенный юрист Сергей Мрачковских напомнил в беседе с «360», что алкоголь и табак не попадут под новые нормы – по-прежнему можно ввезти 200 сигарет, либо 50 сигар или 250 граммов табака. Допустимое количество алкоголя составляет три литра. По словам Мрачковских, ужесточение правил направлено на борьбу с «серым» импортом, а также попыткой повысить собираемость таможенных пошлин.

Новые требования, заявил адвокат Марат Файзулин, коснутся тех, кто в сезон распродаж любил ездить на шопинг за границу. Он напомнл, что часто жители Ленинградской области ездят в соседнюю Финляндию, однако теперь такие поездки подорожают.

До конца 2018 года россияне могут беспошлинно заказывать в интернете товары на сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 килограмма в месяц. С 2019 года этот порог снизят до 500 евро, а с 2020 – до 200.

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Места: Россия
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