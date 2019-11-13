Загитова - спортсменка года по версии Glamour

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» издания Glamour.

По словам спортсменки, это для нее большая честь. «Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», — сказала фигуристка.

Загитова обошла пловчиху Юлию Ефимову, легкоатлетку Марию Ласицкене и фехтовальщицу Софью Великую, сообщает «Спорт 24».

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место на этапе Гран-при во Франции.

А в марте текущего года Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. Это была первая победа 16-летней фигуристки на чемпионатах мира. По итогам проката двух программ она получила 237,5 балла. Вторую строчку пьедестала заняла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева с результатом 224,76 балла.

Читайте нас в мобильном приложении