США задействуют бомбардировщики XX века для оружия XXI века
На роль основного носителя разрабатываемого американцами гиперзвукового оружия подошли тяжелые стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость»), выпуск которых проводился в период с 1952 по 1962 годы.
Всего было выпущено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress.
Полковник ВВС США Ланс Рейнольдс заявил, что семь таких бомбардировщиков получат оснащение гиперзвуковым оружием к 2022 году.
В декабре прошлого ВВС США заявила о планах по модернизации этих самолетов.
После обновления лайнеры должны, как ожидается, быть на ходу до 2050-го. Для этого машинам должны поставить новые двигатели, которые улучшат на 40% топливную эффективность, передает «360».
Следующая новость Геннадий Зюганов искренне считает Джона Маккейна русофобом
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии