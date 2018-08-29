США задействуют бомбардировщики XX века для оружия XXI века

На роль основного носителя разрабатываемого американцами гиперзвукового оружия подошли тяжелые стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость»), выпуск которых проводился в период с 1952 по 1962 годы.

Всего было выпущено 744 единиц Boeing B-52 Stratofortress.

Полковник ВВС США Ланс Рейнольдс заявил, что семь таких бомбардировщиков получат оснащение гиперзвуковым оружием к 2022 году.

В декабре прошлого ВВС США заявила о планах по модернизации этих самолетов.

После обновления лайнеры должны, как ожидается, быть на ходу до 2050-го. Для этого машинам должны поставить новые двигатели, которые улучшат на 40% топливную эффективность, передает «360».