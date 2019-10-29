Задержаны присваивавшие жилье умерших россиян мошенники

Полиция задержала в Москве участников преступной группы, которые подделывали завещания и присваивали квартиры умерших россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники вносили в архивы реестровых книг фиктивные завещания и поддельные «оригиналы» документов. Затем они получали документы и оформляли право собственности на квартиры в Росреестре.

Недвижимость неоднократно продавали сообщникам, в итоге владельцами большинства квартир становились добросовестные покупатели.

В МВД установили пока 15 квартир, которые были вовлечены в преступную схему, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что среди самых частых способов присвоить чужую квартиру является схема, при которой мошенники пытаются получить электронную подпись владельца.