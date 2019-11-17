Задержанные год назад украинские корабли покидают Керчь

В ближайшее время украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, будут возвращены Украине, заявил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

По его словам два артиллерийских катера и баркас уже покинули Керчь. Другой информацией адвокат не располагает, передает «Интерфакс».

Ни власти России, ни власти Украины эту информацию пока не комментировали. Накануне помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что процесс возвращения украинских судов находится на завершающем этапе.

Напомним, два украинских артиллерийских катера и буксир были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. Украинская сторона настаивала на том, что она запрашивала разрешение на проход под Крымским мостом.

В итоге суда и их экипажи были арестованы. В сентябре этого года Россия передала задержанных моряков Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами.

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