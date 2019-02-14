Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала
Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом следствия.
Доклад был представлен полномоченным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе, генералом-лейтенантом Александром Матовниковым. Он датирован 24 сентября.
По данным источника РБК, Арашуковы имели конфликт с экс-главой МВД Карачаево-Черкесии Казимиром Боташевым. В министерстве накопилось много жалоб от жителей региона, у которых отняли бизнес или недвижимость. В 2017 году Боташев возглавил разведывательное управление Росгвардии.
Через заместителя главы Росгвардии, генерала Сергея Ченчика он обратился к Матовникову. Полпред и глава Росгвардии Виктор Золотовов передали материалы главе государства.
После этого в октябре в Карачаево-Черкесию отправился следователь Центрального аппарата СК. Ни один из местных следователей к делу не привлекался.
Рауф Арашуков и его отец Рауль были арестованы в конце января. Арашукова-младшего задержали по делу об участии в преступном сообществе, оказании давления на свидетеля и двух убийствах.
* Фотография из социальных сетей
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