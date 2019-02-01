Задержан возможный похититель одного из убийц Вороненкова

В Москве задержан один из предполагаемых похитителей Юрия Василенко, который проходит по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Всего подозреваемых было трое.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, задержанный – уроженец Курска 1983 года рождения. Сейчас с ним проводят следственные действия.

10 января у кафе «Базилик» в Москве был похищен уроженец Харькова Юрий Василенко. Неизвестные несколько раз выстрелили и затем затолкали его в багажник. Позже оказалось, что похищенный проходит по делу об убийстве Вороненкова. Уроженец Харькова Юрий Василенко находится в розыске на Украине. Его подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в Киеве. Убийца Павел Паршов был ранен охранником депутата, но позже умер в больнице. Прокуратура Киева назвала Василенко соучастником убийства. Заказчиком преступления считали российского бизнесмена Владимира Тюрина.