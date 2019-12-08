Задержан виновник аварии со школьниками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде следователи задержали одного из водителей, который накануне устроил аварию, в результате которой пострадала группа школьников и их сопровождающие.

«В качестве подозреваемого в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», — сообщает региональное СУ СКР.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, ДТП произошло накануне в центре Нижнего Новгорода. Водитель за рулем Toyota спровоцировал аварию с участием трех автомобилей на улице Горького.

Одна из машин после столкновения вылетела на пешеходный тротуар и врезалась в организованную группу школьников, направлявшихся в театр. Одна из учительниц. которая их сопровождала, погибла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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