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Задержан пиливший акции банка «Восточный» бизнесмен из США

Задержан пиливший акции банка «Восточный» бизнесмен из США

В столице задержаны основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и несколько сотрудников фонда. Они стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с Калви задержаны бывший председатель правления банка «Восточный экспресс Алексей Кордичев, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директора по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.

Их доставили в Басманный суд. Все проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Интерфакс».

В заявлении компании говорится, что задержание связано с коммерческим спором вокруг банка «Восточный экспресс». Действия полиции не связаны с работой фонда и его портфельных компаний.

Ранее СМИ сообщали, что в компании шла борьба за владение контрольным пакетом акций «Восточного».

Baring Vostok работает с 1994 года. Фонд инвестировал в такие компании, как АВИТО, СТС Медиа, «Тинькофф банк», «Яндекс» и другие.

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Места: Россия
События: происшествия
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