Задержан готовивший покушение на Владимира Путина боевик

Задержан готовивший покушение на Владимира Путина боевик

В Сербии задержан 21-летний мужчина, готовивший покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Белград, намеченного на 17 января. У задержанного найдена винтовка с оптическим прицелом.

Полиция остановила Армина Алибашича недалеко от города Нови-Пазар. Внимание правоохранительных органов привлек рюкзак молодого человека, в котором была обнаружена винтовка.

После этого в доме задержанного провели обыск. На месте нашли целый арсенал оружия, химикаты и компоненты для изготовления бомб. В квартире также обнаружили символику террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

Проверка контактов Алибашича показала, что мужчина готовил акцию ко дню приезда в Белград российского президента. Как пишет Lenta.ru, причиной покушения могла стать объявленная Россией война террористам ИГ.

В декабре директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что в России за 2018 год ликвидировали 65 террористов.

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