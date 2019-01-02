В ДНР задержали украинского военного. Его бросили свои

В ДНР задержали украинского военного. Его бросили свои

Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ДАН.

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Басурин.

Военного опросили, и он раскрыл подробности планировавшегося наступления на мариупольском направлении. В операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области. Кроме того, украинский военный признал факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», — подчеркнул Басурин.

Напомним, формально в Донбассе с 29 декабря действует рождественское перемирие. Накануне вечером 28 декабря диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям Народной милиции ДНР.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР
События: война
Следующая новость Спасённого в Магнитогорске младенца оперировать пока не будут

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО