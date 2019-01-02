В ДНР задержали украинского военного. Его бросили свои

Подразделения Народной милиции ДНР взяли в плен украинского боевика, который принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию Республики на южном направлении. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ДАН.

«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Басурин.

Военного опросили, и он раскрыл подробности планировавшегося наступления на мариупольском направлении. В операции одной из основных ударных сил должна была стать 128-я горно-штурмовая бригада, которая дислоцируется в городе Мукачево Закарпатской области. Кроме того, украинский военный признал факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов.

«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится», — подчеркнул Басурин.

Напомним, формально в Донбассе с 29 декабря действует рождественское перемирие. Накануне вечером 28 декабря диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям Народной милиции ДНР.