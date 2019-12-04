СБУ задержала приехавшего за паспортом члена «Единой России»

На админгранице с аннексированным Крымом СБУ задержала депутата «Единой России» Игоря Кучерявого. ТСН.Ранок со ссылкой на телеканал АТР сообщает, что он ехал в Украину за загранпаспортом.

По данным РИА «Новости», на депутата завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, где 96,77% высказались за вхождение в состав РФ. США и ряд европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.

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