СКР задержал пять участников субботней протестной акции

Пять человек, принимавшие самое активное участие в протестах в центре Москвы, задержаны Следственным комитетом в рамках возбуждённого уголовного дела.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, по обвинению в организации массовых беспорядков следователи задержали Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева, имена ещё двух фигурантов не разглашаются. В отношении них применяются установленные законом следственные действия.

По словам Петренко, следователи готовятся выйти в суд с ходатайством о помещении молодых людей в следственный изолятор.

Задержанные приняли участие в не согласованной с московскими властями протестной акции за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. По данным столичного МВД, всего на массовой акции было задержано 1074 человека, правозащитники в свою очередь приводят большую цифру — 1388 задержанных.