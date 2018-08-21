США заблокировали российские счета на сотни миллионов долларов
Заместитель главы Минфина США Сигал Манделкер заявил, что американские власти заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций против России.
По его словам, действия министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединённых Штатах, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.
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