США заблокировали российские счета на сотни миллионов долларов

Заместитель главы Минфина США Сигал Манделкер заявил, что американские власти заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций против России.

По его словам, действия министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединённых Штатах, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.