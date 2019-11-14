ДТП в Забайкалье: шестеро погибших
Шесть человек погибли в крупной автоаварии, которая произошла в Забайкальском крае.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе в Агинском районе.
Там столкнулись микроавтобус и два грузовика, сообщает «Рен ТВ».
Пострадали девять человек. Причины происшествия устанавливаются.
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