ДТП в Забайкалье: шестеро погибших

Шесть человек погибли в крупной автоаварии, которая произошла в Забайкальском крае.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на федеральной трассе в Агинском районе.

Там столкнулись микроавтобус и два грузовика, сообщает «Рен ТВ».

Пострадали девять человек. Причины происшествия устанавливаются.

Читайте нас в мобильном приложении