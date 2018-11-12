Ювелиры попросили ускорить легализацию онлайн-продаж в РФ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить легализацию онлайн-продаж ювелирной продукции. Устранение барьеров приведет к росту объема рынка в три раза уже в первый год, уверены производители.

Письмо с предложением ускорить легализацию члены АКИТ направили в администрацию президента неделю назад. В нем говорится, что необходимо устранить существующие правовые коллизии. Так, ювелирные изделия включены в перечень товаров, свободная реализация которых запрещена на основании указа 1992 года. В то же время в законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 1998 года не содержится ограничений на оборот продукции.

Некоторые ритейлеры («Адамас», Sunlight, «Бронницкий ювелир», Wildberies) давно торгуют ювелирной продукцией в интернете. Другие опасаются это делать из-за наличия разногласий в законодательстве, пишет РБК.

По данным АКИТ, рынок онлайн-продаж ювелирных товаров составляет 4,6 млрд рублей. После устранения коллизии он может увеличиться в три раза.

В начале ноября стало известно о разработке Евразийским экономическим союзом «дорожной карты» на 2019-2020 годы, в которой предлагается отменить запрет на дистанционную торговлю алкоголем, табачными изделиями, лекарствами и ювелирной продукцией на территории ЕАЭС.

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