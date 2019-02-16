Юрий Лужков допустил вариант сращивания Москвы и области

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что идея объединения Москвы и Подмосковья позитивна, если рассматривать ее с позиций экономической интеграции.

Однако он добавил, что возможность единого политического управления - предмет отдельного разговора.

Юрий Лужков отметил, что интеграция - вещь полезная. Но, по его словам, важно, чтобы при этом интеграция была связана с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы.

Информационный шар по поводу объединения области и города предложил депутат ГД от ЛДПР Василий Власов, передает РИА «Новости».