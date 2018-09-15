Юрий Бутусов назначен главным режиссером театра Вахтангова
Юрий Бутусов станет главным режиссером государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Об этом на сборе труппы сообщил худрук театра Римас Туминас.
«Я пригласил Юрия Бутусова на должность главного режиссера в наш театр», - объявил Туминас.
Первой поставкой Бутусова в театре Вахтангова станет «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса, сообщает «Интерфакс».
Юрий Бутусов – известный режиссер, лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит» и др. С ноября 2017 года он являлся художественным руководителем театра им. Ленсовета, но в марте 2018 года покинул должность из-за конфликтной ситуации.
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