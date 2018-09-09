Юнус-Бек Евкуров переизбран главой Ингушетии в третий раз

В Ингушетии большинством голосов главой республики третий раз подряд переизбран Юнус-Бек Евкуров. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 26 депутатов Народного собрания.

Двое проголосовали за депутата городского совета Назрани, председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхана Евлоева. Еще двое поддержали кандидатуру зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, передает «Интерфакс».

Всего на заседание явились 30 из 32 депутатов.

Глава Ингушетии избирается на пять лет. Согласно поправкам в законопроект о выборах главы республики от 8 мая 2013 года, высшее должностное лицо региона выбирает парламент.