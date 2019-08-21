Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника в Можайске, где она отбывала 15 суток административного ареста.

По данным «МБХ медиа», это произошло из-за протестной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа.

Как сообщает издание, во время задержания Галяминой стало плохо и она попросила вызвать ей скорую. Прибывшие медики констатировали у нее высокое давление и дали ей лекарства. После этого полицейские повезли Галямину в ОВД «Тверское».

Напомним, Юлия Галямина была арестована на 10 суток по делу об организации несогласованной акции протеста 27 июля. После этого ей назначили еще 15 суток ареста из-за той же акции. Галямину признали виновной в создании помех движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Депутат свою вину не признает.

Накануне президент Путин впервые высказался о проходящих с середины июля протестных акциях. По словам главы России, все, кто виновен в нарушениях закона во время массовых акций, должны быть привлечены к ответственности. При этом он добавил, что «ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями».