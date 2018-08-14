Юлия Тимошенко взяла четкий курс на взятия трона у Петра Порошенко

Украинский политолог Владимир Шаповалов прокомментировал действия Юлии Тимошенко в правительстве страны.

В своем Facebook лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала запись, где привела сравнение украинцев с рабами Древнего Египта.

Политолог Владимир Шаповалов признался, что украинский политик практически попала в точку, при этом, не особенно сгустив краски.

Безработица вынуждает украинцев отправляться на заработки в соседние страны. Виной тому - нынешний курс киевских властей в экономике и политике.

Владимир Шаповалов напомнил, что Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг самых популярных украинских политиков. В ее ряды начинают переходить, в том числе, члены президентского блока, отмечает «Народные новости».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Канада продаст и научит стрелять украинцев из снайперских винтовок

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО