Юлия Тимошенко предложила отставку правительства Украины
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила депутатам Верховной рады отправить в отставку украинское правительство, если будет поднята цена на природный газ для населения.
О повышении цен на природный газ для украинцев накануне заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
По его словам, увеличить стоимость «голубого топлива» необходимо, чтобы Украина могла продолжить работу с внешними заимствованиями.
Консультации по этому поводу также будут проходить во время визита миссии МВФ на Украину в сентябре, передает «Экономика сегодня».
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