Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов Юрия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Юлия Тимошенко потребовала убрать из числа участников президентской гонки кандидата с аналогичной фамилией и инициалами. Политик опасается, что это снизит ее результаты на выборах.

По мнению Юлии Тимошенко, данные обстоятельства создают условия для нечестных выборов. Она обратилась к действующему президенту Петру Порошенко с требованием прекратить «грязные» манипуляции.

«Я требую, чтобы Юрий Тимошенко был убран из списка кандидатов в президенты, куда его включил лично Порошенко», – заявила она.

Тимошенко отметила, что такие меры приняты главой государства для того, чтобы забрать у нее часть голосов, пишет «Слово и Дело».

Сведения о регистрации Центризбиркомом Украины кандидата с фамилией Тимошенко распространились накануне. Юрий Тимошенко – депутат Верховной рады.

Выборы на Украине состоятся 31 марта. По итогам опроса 31 января, фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский.