В Южном Бутово салют ко Дню города взорвался под ногами москвичей

В Южном Бутово в честь Дня города устроили салют, который едва не покалечил жителей. Петарды и снаряды взрывались под ногами людей, отмечающих праздник города.

Как рассказал председатель муниципалитета Южное Бутово Павел Голубцов, в результате салюта никто не пострадал.

«Мы проверили, что никто не пострадал, обращения в травмпункты не было, слава Богу все обошлось», - сообщил он.

Заказчиком салюта являлся департамент культуры, выяснил телеканал «360». Назвать исполнителя опасного салюта в управе района не смогли.

В Москве 8 и 9 сентября проходят торжества в честь 871-летия города.