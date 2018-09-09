В Южном Бутово салют ко Дню города взорвался под ногами москвичей
В Южном Бутово в честь Дня города устроили салют, который едва не покалечил жителей. Петарды и снаряды взрывались под ногами людей, отмечающих праздник города.
Как рассказал председатель муниципалитета Южное Бутово Павел Голубцов, в результате салюта никто не пострадал.
«Мы проверили, что никто не пострадал, обращения в травмпункты не было, слава Богу все обошлось», - сообщил он.
Заказчиком салюта являлся департамент культуры, выяснил телеканал «360». Назвать исполнителя опасного салюта в управе района не смогли.
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