В Югре накрыли готовивших серию терактов боевиков

В Югре накрыли готовивших серию терактов боевиков

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала троих человек, готовивших теракты. По данным полиции, арестованные разделяли идеологию террористов и сотрудничали с бандами Северного Кавказа.

Двоих членов группы арестовали в феврале. Затем удалось найти третьего участника.

Установлено, что боевики встречались на съемных квартирах в Пыть-Яхе и Сургуте. Там они разрабатывали схемы нападения на особо важные объекты, а также на полицию и представителей власти.

Как пишет «ПолитЭксперт», террористы готовили закладные устройства с поражающими элементами. В ходе обыска, у них изъяли взрыватели, заряженные пистолеты Макарова и гранаты.

Вместе с этим была обнаружена фотография руководителя одного из региональных подразделений УМВД России. В полиции полагают, что на него готовилось покушение.

Ранее ФСБ предотвратила теракты у штаб-квартиры ГРУ в Москве и на поездах.

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Места: Россия
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