Югра отметила профессиональный День нефтяника в России

В Югре традиционно отметили День нефтяника - в 1961 году забил первый нефтяной фонтан в Среднем Приобье, на скважинах «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В этот день семерым сотрудникам предприятия были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора ХМАО, а затем прошла церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета «Славнефть-Мегионнефтегаза».

Известно, что в этом году список лучших сотрудников пополнился 12 именами, среди них обладатели многочисленных наград и опытные профессионалы и наставники, передает «Федерал Пресс».