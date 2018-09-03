Югра отметила профессиональный День нефтяника в России
В Югре традиционно отметили День нефтяника - в 1961 году забил первый нефтяной фонтан в Среднем Приобье, на скважинах «Славнефть-Мегионнефтегаз».
В этот день семерым сотрудникам предприятия были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора ХМАО, а затем прошла церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета «Славнефть-Мегионнефтегаза».
Известно, что в этом году список лучших сотрудников пополнился 12 именами, среди них обладатели многочисленных наград и опытные профессионалы и наставники, передает «Федерал Пресс».
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