Юго-восток Москвы утонул в неприятных запахах

В ночь на 12 августа «Мосэкомониторинг» зафиксировал четырехкратное превышение уровня сероводорода на юго-востоке столицы.

Превышение отмечено в районе Печатники, сообщает ТАСС. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», отклонения от нормы продолжались с 22:00 до 03:00.

6 августа экологическая служба уже сообщала о двукратном превышении уровня сероводорода на юго-востоке столицы.