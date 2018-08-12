Юго-восток Москвы утонул в неприятных запахах
В ночь на 12 августа «Мосэкомониторинг» зафиксировал четырехкратное превышение уровня сероводорода на юго-востоке столицы.
Превышение отмечено в районе Печатники, сообщает ТАСС. По данным станции экомониторинга «Гурьянова», отклонения от нормы продолжались с 22:00 до 03:00.
6 августа экологическая служба уже сообщала о двукратном превышении уровня сероводорода на юго-востоке столицы.
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