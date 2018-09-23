Явка на выборах главы Владимирской области превысила 33%
Во втором туре выборов губернатора Владимирской области явка составила более 33%. К 18:00 в регионе проголосовали 377 212 избирателей.
В ходе первого тура выборов явка составила 28,88%, пишут «Известия».
За пост губернатора региона борются действующий глава Светлана Орлова от «Единой России» и депутат областного Заксобрания, представитель ЛДПР Владимир Сипягин. По итогам первого тура Орлова набрала 36,42% голосов, Сипягин – 31,19%.
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