Явка на выборах главы Владимирской области превысила 33%

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области явка составила более 33%. К 18:00 в регионе проголосовали 377 212 избирателей.

В ходе первого тура выборов явка составила 28,88%, пишут «Известия».

За пост губернатора региона борются действующий глава Светлана Орлова от «Единой России» и депутат областного Заксобрания, представитель ЛДПР Владимир Сипягин. По итогам первого тура Орлова набрала 36,42% голосов, Сипягин – 31,19%.