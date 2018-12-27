В Ярославской области всплыли новые случаи пыток заключенных

В Ярославской области всплыли новые случаи пыток заключенных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных в исправительной колонии города Углич Ярославской области. Потерпевшими оказались 25 человек.

О пытках в колонии сообщил фонд «Общественный вердикт». Его адвокат Ирина Бирюкова рассказала, что уголовное дело возбудили 22 ноября, однако о случаях издевательства над заключенными стало известно лишь сейчас.

В октябре сотрудники колонии раздели догола осужденного Александра Кочергина. Арестанта заставили приседать и избивали, чтобы тот отдал телефон. После этого Кочергина закрыли под лестницей, где он сильно замерз. Заключенного оставили в покое, только когда другие осужденные стали кричать и стучать в двери.

Другой отбывающий наказание в ИК №3 Нурали Нуров сообщил, что его избивали в 2016 году при поступлении в исправительное учреждение и несколько раз в 2017 году. Сотрудники ФСИН угрожали ему после того, как тот написал заявление в прокуратуру.

Двое других осужденных Михаил Фадеев и Рафаэль Мифтахов также сообщили адвокату о побоях, пишет «Новая газета».

Летом 2018 года стало известно о пытках в ярославской колонии №1. По факту издевательств над заключенным Евгением Макаровым было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: СКР
Следующая новость Украина продлила запрет на въезд мужчинам с паспортом РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО