В Ярославской области всплыли новые случаи пыток заключенных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных в исправительной колонии города Углич Ярославской области. Потерпевшими оказались 25 человек.

О пытках в колонии сообщил фонд «Общественный вердикт». Его адвокат Ирина Бирюкова рассказала, что уголовное дело возбудили 22 ноября, однако о случаях издевательства над заключенными стало известно лишь сейчас.

В октябре сотрудники колонии раздели догола осужденного Александра Кочергина. Арестанта заставили приседать и избивали, чтобы тот отдал телефон. После этого Кочергина закрыли под лестницей, где он сильно замерз. Заключенного оставили в покое, только когда другие осужденные стали кричать и стучать в двери.

Другой отбывающий наказание в ИК №3 Нурали Нуров сообщил, что его избивали в 2016 году при поступлении в исправительное учреждение и несколько раз в 2017 году. Сотрудники ФСИН угрожали ему после того, как тот написал заявление в прокуратуру.

Двое других осужденных Михаил Фадеев и Рафаэль Мифтахов также сообщили адвокату о побоях, пишет «Новая газета».

Летом 2018 года стало известно о пытках в ярославской колонии №1. По факту издевательств над заключенным Евгением Макаровым было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят 10 человек.