В Ярославле задержан экс-глава известной пытками колонии
В Ярославле задержан экс-начальник исправительной колонии № 1 Дмитрий Николаев. Задержание связано с расследованием дела о пытках заключенных.
По данным фонда «Общественный вердикт», руководство не только знало о происходящем, но и лично санкционировало пытки. Потерпевшими по делу признаны несколько бывших и нынешних заключенных, пишет «Новая газета».
В июле 2018 года стало известно о пытках над заключенным ИК-1 Евгением Макаровым. Сотрудники учреждения били узника дубинками и кулаками по ногам, а также лили на голову воду из ведра. Позже распространилось видео, на котором видно, как заключенных заставляют бегать по коридору и бьют их дубинками и руками.
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