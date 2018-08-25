В Ярославле проверяют колонию после нового видео о пытках

Сотрудников и арестантов колонии №1 Ярославля, где пытали осужденного Евгения Макарова, проверят после публикации еще одного видео с издевательствами.

Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник.

«В настоящий момент устанавливается, как и кем конкретно видео были изъяты с регистратора и кому они были переданы», - сообщил собеседник.

Сейчас проверяют сотрудников учреждения, но не исключено, что доступ к записям имели заключенные.

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после публикации нового видео с пытками возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Месяц назад «Новая газета» опубликовала видеозапись с избиением осужденного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. На видео сотрудники учреждения пытают заключенного в наручники арестанта. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.