Ярошенко отказали в переводе в Россию

США отказали России в просьбе вернуть российского летчика Константина Ярошенко в страну гражданства для дальнейшего отбывания наказания.

Отказ пришёл ровно в день, когда в Россию вернулась другая заключённая Мария Бутина - 26 октября. Причем власти в Вашингтоне будто специально ждали этого дня, чтобы известить семью о своём негативном решении, ведь оно было принято, как сказано в документе, еще 7 октября.

Ранее Минюст РФ направил в соответствующее ведомство США просьбу о передаче Константина Ярошенко в страну гражданства для отбывания дальнейшего наказания по конвенции от 1983 года. Причем это уже не первая подобная просьба. Однако каждый раз Москва получала отказ, напоминают «Известия».

Ещё в 2018 году Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, перевели из Форт-Дикс в тюрьму города Данбери.