Японцы не верят присоединению Курильских островов

Более 88% японцев считают, что проблема «северных территорий», как в Японии называют южные острова Курильской гряды, не будет разрешена во время премьерства Синдзо Абэ.

Лишь 7,3% населения уверены в «возврате» островов.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова, передает РИА «Новости».