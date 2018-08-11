Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом
В Крым с культурным визитом прилетела делегация из Японии. Визит состоялся по приглашению городских властей.
Об этом РИА Новости сообщил глава делегации Мицухиро Кимура. В ее состав вошли известные японские музыканты. В рамках визита они выступят на концерте в честь дня города Ялты, который отмечается каждую вторую субботу августа.
Кимура выразил надежду, что японцы «начнут активнее посещать ялтинские курорты». Глава городской администрации Алексей Челпанов поблагодарил гостей и заявил о намерении развивать сотрудничество с Японией.
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