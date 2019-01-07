Япония ввела налоговый сбор для туристов за выезд из страны

Япония ввела налоговый сбор для туристов за выезд из страны

Япония с 7 января вводит налог на выезд туристов из страны. С каждого пассажира, покидающего страну самолетом или морем, будет взиматься плата в размере 1000 иен (около 10 долларов).

Нововведение коснется как граждан Японии, так и иностранных туристов. Освобождены от налогового сбора транзитные пассажиры, которые покидают Японию в течение 24 часов.

Налог также не коснется детей в возрасте до двух лет, послов других стран и государственных властей. Налог не придется платить туристам, купившим билеты в Японию до 7 января, пишет РБК.

Власти посчитали, что налог принесет в бюджет около 50 млн иен дохода в 2019 году. Эти средства планируют направить на установку систем распознавания лиц в аэропортах, а также расширение услуг на иностранных языках в туристических местах Японии.

В 2018 году страну посетили более 30 млн человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Япония
События: туризм
Следующая новость Православные христиане встретили Рождество

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО