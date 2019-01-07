Япония ввела налоговый сбор для туристов за выезд из страны

Япония с 7 января вводит налог на выезд туристов из страны. С каждого пассажира, покидающего страну самолетом или морем, будет взиматься плата в размере 1000 иен (около 10 долларов).

Нововведение коснется как граждан Японии, так и иностранных туристов. Освобождены от налогового сбора транзитные пассажиры, которые покидают Японию в течение 24 часов.

Налог также не коснется детей в возрасте до двух лет, послов других стран и государственных властей. Налог не придется платить туристам, купившим билеты в Японию до 7 января, пишет РБК.

Власти посчитали, что налог принесет в бюджет около 50 млн иен дохода в 2019 году. Эти средства планируют направить на установку систем распознавания лиц в аэропортах, а также расширение услуг на иностранных языках в туристических местах Японии.

В 2018 году страну посетили более 30 млн человек.