Япония впервые вернула бандита России
Впервые из Японии в Россию экстрадировали лидера банды. Группировка орудовала в 90-е годы на Дальнем Востоке.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в сопровождении сотрудников Интерпола и МВД из Японии доставлен лидер преступной группировки Александр Золенко. Экстрадиция фигуранта уголовного дела из Японии состоялась впервые. В период с 1992 года по 2006 год он был одним из лидеров банды, на счету которой убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора.
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