Япония умерила аппетиты в споре вокруг Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности заключить с Россией мирный договор в случае, если получит два острова: Шикотан и Хабомаи. Страна отказалась от претензий на Итуруп и Кунашир.

Об этом сообщило японское агентство со ссылкой на правительственные источники. Администрация Абэ полагает, что настаивать на передаче островов Итуруп и Кунашир на данном этапе переговоров не стоит, так как это требование заведет в тупик.

Переговоры по вопросу заключения мирного договора состоятся 22 января в рамках российско-японского саммита, в которых примут участие президент России Владимир Путин, премьер Японии Синдзо Абэ и глава японского МИД Таро Коно, уточняет РБК.

Токио настаивает, что Курильские острова – северные территории Японии. Москва заявляет, что Курилы отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирный договор между странами будет заключен, если Япония признает итоги войны и перестанет настаивать на передаче территорий. Кремль успокоил, что не будет подписывать договор, если он повредит россиянам.